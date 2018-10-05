〈每日外資外匯觀點〉美債殖利率飆高 日圓多頭寄望重演一月走勢

美國公債殖利率飆升帶動周四美元指數進一步上漲，攻破 96 後小幅拉回整理，市場關注今天出爐的美國非農就業報告。

美元指數日 K 線圖。（來源：新浪財經)

民間就業數據優於預期的帶動下，美國 10 年期公債殖利率跳升近 12 個基點，來到 3.23%，創下 2011 年中期以來的最高水平；美債殖利率飆升也使得美國和德國 10 年期公債利差擴大至 274 個基點，為近 30 年來最大差距。

儘管本周美國公布的經據數據相當強勁，聯準會主席鮑威爾發表鷹派言論，均有利美元多頭走勢，但法國農業信貸銀行駐倫敦外匯策略師 Manuel Oliveri 指出，考量美元多頭部位仍高，在美元高漲之際，須格外抱持謹慎態度。

高盛經濟學家 Karen Reichgott 日前也表示，2019 年美元可能會回吐今年的漲幅，並進一步走低。

瑞銀也認為，美國聯準會可能在明年暫停升息，但市場未對此預期有所反應，此外，川普刺激計畫影響開始消退，預期明年第一季可能對美元形成壓力。

Forexlive 分析師 Justin Low 分析，美元兌日圓的走勢仍受美債殖利率漲跌的影響，在此基調不變下，10 年期美殖利率創下 7 年多來新高，後續日圓走勢仍將持續承受壓力。

美元兌日圓日 K 線圖。（來源：新浪財經)

Low 認為，日圓在亞洲盤交易時段稍稍走穩後，展望後市，若全球股市隨著美債殖利率走高而出現崩跌，重演今年一月底情景，或許有利日圓走勢。