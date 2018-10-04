〈每日外資外匯觀點〉美元指數年底上看100大關、歐元未來一年下看1.07

美元周三在美國公布 ADP 就業數據表現良好及聯準會主席鮑威爾發表鷹派言調，利率可能最終會超越中性水平後，美元指數一舉突破 96 關卡。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 撰文表示，美元指數突破關鍵壓力點 95.65，看好美元長期漲勢，預期到了年底，美元指數上看 100 大關。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

另一方面，歐元兌美元周三則跌破 1.15 重要關卡，高盛分析師指出，跌破 1.15 無疑將增加空頭信心，並認為這一波修正可能已經啟動，上檔 1.178-1.1958 區間形成壓力帶，未來一年的跌勢中，預期最低可能跌到 1.07 附近。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞信銀行分析師表示，本周英國脫歐可能出現更多變數的題材已充分反映，英鎊兌美元在上漲至 1.3 關卡時動能逐步消退，建議近期可能逢高做空英鎊兌美元。

道富銀行東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，中美貿易爭端對市場造成的負面影響雖不像先前那樣強烈，但每當市場的不確定性上升時，最先避險的工具可能就是買進美元，目前美元備受青睞。

美元兌日圓周三升破 114，美銀美林首席日本外匯股票策略師 Shusuke Yamada 表示，由於日本央行暗示寬鬆政策將持續很長時間，預期今年底前，美元兌日圓上看 115。