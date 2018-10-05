〈台股跌破今年起漲〉台幣周貶近1% 央行信心喊話有足夠能力承受資金外流

新台幣本周 5 個交易日均呈現貶值，今 (5) 日以 30.84 元、貶值 4.8 分作收，雖單日貶幅不大僅 0.16%，但本周合計貶幅達 0.95%，逼近 8 月中旬創下的前波低點 30.875 元，台灣央行外匯局局長顏輝煌今對此指出，台灣承受國際資金流動的能力佳，「連 98 年的亞洲金融風暴都能安然度過」，向市場呼籲不用太擔心。

顏輝煌表示，10 月以來的確外資都有匯出，但並不透露總額，他強調，台灣承受國際資金流動的能力佳，央行有能力維持匯市穩定。

顏輝煌指出，雖然外資有匯出，也有廠商匯入，「反正有進有出」新台幣就是由市場供需決定，由於外資進出動作較多，才顯得比較會影響匯率。

另一方面，顏輝煌也表示，由於美國表態經濟非常正向發展，邁向充分就業，且距離中性利率上有一段距離，偏鷹派的態度明朗，此將影響國際匯市的資金動態。

不過，顏輝煌仍向市場喊話，台灣有足夠能力承受資金外流，會隨時關注匯市變化，央行有足夠能力維持市場穩定。

根據央行總裁楊金龍的說法，台灣經常帳持續順差，且自 2008 年以來呈現上揚走勢，截至 9 月底外匯存底約 4604 億美元，顯示國際收支健全且外匯存底充沛。

同時，截至上半年政府外債僅約 1 億美元，自 2008 年以來貨幣機構存款、放款與投資均呈現正成長，顯示金融體系流動性充足，因此，台灣承受資金外流的能力較佳， 有助新台幣匯率維持動態穩定。