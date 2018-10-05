〈台股跌破今年起漲〉炎洲今年EPS可望創7年高 股價逆勢抗跌收復月線

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 昨 (4) 日公告子公司亞化工業美國公司處分位於美國加州的廠房，將貢獻第 4 季獲利 1272 萬美元 (約新台幣 3.9 億元)，挹注每股純益約 0.74 元，帶動今年每股純益創 7 年新高，激勵今 (5) 日炎洲股價跳空開高，逆勢上攻收復月線，成為大盤重挫逾 200 點之下，盤面少數抗跌的個股，盤中漲幅約 1%。

炎洲昨日公告子公司亞化工業美國公司出售位於美國加州的廠房，建物面積約 3587 坪，每平方呎交易金額為 227.99 美元，總交易金額為 2910 萬美元，預計處分利益可達 1272.3 萬美元。若以炎洲目前的股本 53.01 億元來計算，相當於挹注每股純益 0.74 元。炎洲表示，該廠房原用途為倉庫與簡單加工，此次出售有助於活化資產，後續將遷移廠房地點。

回到本業來看，炎洲表示，下半年原物料維持穩定高檔，且外銷訂單持續增加，今年膠帶與薄膜整體營運穩定，而萬洲石化已於 7 月恢復生產，預計虧損將會逐漸減少。法人認為，炎洲第 3 季在本業持穩下，營運可望順利轉盈。

建設部門部分，炎洲去年已開始交屋林口旺洲極品建案，總銷售收入為 45 億元，今年上半年已陸續交屋認列獲利，下半年也會陸續出售交屋，將有部分營收可認列，加上出售美國廠房的業外收益挹注，可望帶動炎洲今年每股純益創近 7 年新高。

炎洲第 2 季受到業外匯兌損失衝擊與轉投資認列跌價損失影響，稅後虧損 3078.3 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.06 元，為近 6 季低點；上半年稅後純益 3.94 億元，年增 2.63 倍，每股稅後純益 0.8 元，創近 4 年同期新高。