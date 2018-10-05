〈台股跌破今年起漲〉多頭大逃殺 鴻海股價相對抗跌 重返市值二哥

台股本周頻頻走弱，鴻海 (2317-TW) 相對抗跌，市值也力守 1.3 兆元之上，重返市值排行第二大，除市值穩住亞軍寶座，鴻海投資腳步也不停歇，集團宣布，將斥資逾 7600 萬美元 (約新台幣 23.5 億元) ，投資創投機構 Sinovation Fund IV 與 WRV II-A 基金，續拓新創布局。

近日大盤走弱，原先暫居市值榜第二的台塑化 (6505-TW) 重挫，反而是鴻海股價相對有撐，市值持穩 1.3 兆元之上，隨著台塑化股價賣壓加重持續重挫，鴻海也重返市值二哥地位。

台股今 (5) 日大盤下挫逾 200 點，與台積電 (2330-TW)、台塑化跌幅逾 1% 相比，鴻海股價跌幅 1% 以內，表現相對有撐，維持平盤附近震盪，盤中更一度翻紅，最高來到 76.5 元，漲幅約 0.4%。

不僅股價市值表現回穩，鴻海持續加大投資新創事業布局力道，分別投資創新工場旗下相關創投機構 Sinovation Fund IV 5000 萬美元、及 WRV II-A 基金 2,618 萬 195 美元，共斥資 7618 萬美元。

鴻海此次投資兩個基金，相關交易主要先由鴻海子公司 Foxconn Holding Limited 參與 Icreate 現金增資 5562.2 萬元，再由 Icreate 參與投資。

據了解，鴻海此次投資創新工場，旗下相關創投機構由鴻海獨立董事李開復主導，在他穿針引線下，近 2 年鴻海集團陸續投資印奇等聯合創辦的曠視科技、摩拜單車等，並與 Coursera 暨 Landing.ai 創辦人吳恩達在人工智慧（AI）應用實驗室展開合作。