〈台股跌破今年起漲〉分析師：保守看市場變化 波動值低的個股為觀察重點

台股加權股價指數今 (5) 日受市場賣壓摜殺影響，大盤開低走低，最低來到 10446 .94 點，大跌 274 點，證券分析師對 10 月以來台股盤勢急轉直下，看法趨於保守，分析師黃漢成指出，目前投資人不要預設台股低點有支撐，手中以持股 1 成，保留現金為宜；另外張陳浩則認為，投信仍有最低持股要求，因此預期將把資金轉移至波動值低的個股，如中華電、中鋼等。

黃漢成說，在美中貿易衝突未歇，台海地緣政治關係緊張同時，美軍將於 11 月台灣海峽演習，引起市場恐慌，但此消息目前未獲證實，如屬實，台股的低迷氣氛，恐延續到美軍演習結束。也就是說，台股低迷氣氛將持續 1 個月。

黃漢成說，目前台股已摜破 7 月 6 日的 10667 點波段低點，要說波段低點的話，也是看到今年 2 月 10189 點，建議投資人可持續減少手中持股。

分析師張陳浩指出，在台股今日開低走低情況下，除已見到連日來外資大賣包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等大型權值股，也引導出另一波市場恐慌性殺盤摜壓指數，其中包含法人的停損賣壓。

張陳浩強調，投信等法人本身仍有最低持股比例限制，在此情況下，估投信將把持股重點將到如中華電 (2412-TW)、中鋼 (2002-TW) 等波動值低的次族群。

同時，張陳浩也強調，風電、生技等具備政府政策支持的族群，也將是股價有守的類股。