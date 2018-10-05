〈貿易戰再起〉美股升而陸股跌 都與商品價格相關

隨著美國股市的繁榮和中國股市的低迷，在不斷升級的貿易戰中，美股相較陸股更能承受衝擊。

根據風險和績效分析提供商 Axioma 發表的一項研究，造成這股趨勢的一個主要原因是陸股高度曝險非能源商品之故。

Axioma 應用研究主管 Diana R. Rudean 說：「關稅爭端讓中國更容易受到全面非能源商品價格變化的影響，而近期這些商品的低迷對中國股市造成了沉重打擊。」

商品貿易趨勢的轉變是全球經濟健康和貿易流動的領先指標，尤其與正在進行中的貿易爭端有關，因為中國消耗了全球大多數的原物料。

陸股指數出現大跌，今年以來波動性明顯上升；但美股卻反而上漲，波動性下降。

Rudean 在報告中指出，「的確，與其說美國，不如說美股似乎已經大幅度避開了貿易戰的影響。」

相較之下，美股羅素 1000 指數 2018 年上漲約 10%，而衡量 300 支上海及深圳股市績優股的中國滬深 300 指數同期下跌約 15%。羅素 1000 代表市值最高的美國企業。

Rudean 寫道，事實上，羅素 1000 對 GSCI 非能源指數的敏感度自 2010 年以來一直呈下降趨勢，表明大宗商品價格的變化對美股的影響正在下降。

相比之下，滬深 300 指數極易受商品的波動影響。

在 6 月全球兩大經濟體間爆發貿易戰後，非能源商品價格開始下跌。今年以來，GSCI 非能源指數下跌 4.5%。

美股對非能源商品的敏感度下降，可能是由於放鬆管制、減稅以及關稅等保護主義政策等原因導致投資人情緒升溫所致。

Rudean 說，這些因素「可能使股市的走勢與全球非能源商品的走勢脫鉤」。

她指出，此外，隨著美股自 2016 年 11 月起漲以來，重點股票也可能轉向對商品市場不太敏感的股票。比如說，科技股成為羅素 1000 的領漲類股，其對商品的敏感度較低也可能拉低了股指對商品的敏感度。」