川普打貿易戰 只會促使中國更為強大

在上海附近的一家機械廠，工程師們正使用美國的零件，製造供汽車與其他工業使用的精密測量儀器。

但蘇州奧弗斯萊特光電公司指出，該公司正計畫加速自行生產這些零件。

原因為何？美國與中國進行貿易戰所提高的關稅，讓美國零件變得太貴。

該公司首席工程師何宗亞告訴 CNN 網站說，該公司目前員工人數約 100 人，遲早會將生產轉移至本地，但貿易戰加速了這項轉變。

全球最大的兩個經濟體各自針對對方的數百億美元商品，提高關稅。預期這項措施對中國經濟將造成重創，因為中國經濟較依賴出口。今年的經濟動能已經有所消退。

但這項衝突已促使中國企業與政府官員更加求新求變，最終將使得中國經濟更具有競爭力，對外國投資人也將更具有吸引力。危機促使中國加速發展。

美國商務部深知中國依賴美國科技，因而於今年稍早，禁止美國企業出售重要零件予中國中興通訊公司，迫使其停止了幾乎所有業務。

在中國，中興公司危機強化了中國必須自力更生的觀念。國際策略研究中心專家甘廼廸 (Scott Kennedy) 說：「中國會更加努力，進行內部改革，」

但他警告，發展先進科技業，例如半導體，減少對美國的依賴，短期內，恐有困難。因為中國企業大量依賴美國製造的晶片，製造智慧型手機與行動網絡。

北京積極計畫建立更多先進的製造業，是美國政府發動貿易戰的主要原因之一。因為川普政府指控中國使用不當手段，例如竊取智慧財產權，取得美國科技機密。但中國政府則駁斥了此項指控。

甘廼廸說，與美國關係惡化，可能促使中國加速與日本，南韓，以色列與歐洲國家，在先進技術上，進行合作。

據 Fitch Solutions 研究公司分析師肯尼 (Kenny Liew) 指出，近幾個月，北京在諸如保護智慧財產權等領域，大力進行改革，鼓勵發展國內科技。

「政府正更加努力，」他說。「貿易戰必然會加速這類改革。」