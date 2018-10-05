一篇報導引發的科技股屠殺血案！暴跌的聯想和中興還不是最慘的

從隔夜到今日，中美兩國科技股板塊一片哀嚎，相關個股大幅下跌。

自從 2014 年 2 月以來，在港上市的聯想集團股價從未出現這麼大的跌幅——開盤不到 1 小時，跌幅就超過了 21%。

聯想不是唯一一家慘跌的科技股。事實上，今日半導體板塊領跌港股。中興通訊 H 股跌超 10%，創出了 9 月以來的最大盤中跌幅。中國晶片製造商中芯國際、華虹半導體均下跌逾 4%，ASM Pacific 跌 1%。

與此同時，位於海峽對岸的台灣科技股也受到感染，台灣加權指數跌 1.9%，電容器生產商華新科技 (2492.TW) 和國巨 (2327.TW) 接近跌停。

外圍風險拖累香港半導體板塊普跌。隔夜，美國科技股下挫，蘋果、亞馬遜等科技巨頭大跌， 兩公司股價分別收跌 1.76% 和 2.22%。奈飛收跌 3.55%，谷歌母公司 Alphabet 收跌 2.84%， Facebook 收跌 2.31%，AMD 收跌 2.29%。

受科技股下挫拖累，美國股市全線收跌，那斯達克 100 指數創出了 6 月以來的最大跌幅，波動性急劇攀升。截至收盤，納指收跌 1.81%，道指收跌 0.75%。標普 500 跌 0.82%，收盤點位創出了三周最低。11 個大類板塊中有 9 個都在跌。

最慘的是一家籍籍無名的矽谷服務器研發公司 Super Micro Computer，其股價狂瀉 58.43%，最終收盤跌 41.12%。

A 股市場因正值國慶長假休市而暫時躲過了這場浩劫。不過，下周一（10 月 8 日），也就是再過兩天之後就要開市了。

誰是兇手？

大肆屠戮科技股的「元兇」究竟是誰？除了美債殖利率飆高之外，很多分析人士指向了彭博商業周刊昨日發布的一篇特別報導。

「顯然，聯想股價暴跌是由於之前彭博關於晶片駭客事件的報導。」彭博社援引銀河 - 聯昌證券香港有限公司（CGS-CIMB Securities Hong Kong Ltd.）分析師 Ray K W Kwok 的話表示。

摩根大通在最新研報中評論稱，儘管彭博商業周刊的報導並非直接指向聯想，但短期內美國服務器進口放緩不容忽視。他們建議在 6 個月內做空聯想、Wistron、Wiwynn、 Quanta 和 Inventec 股票。

根據蘋果公司對彭博商業周刊特別報導的回應，投資者應該能夠梳理出清晰的脈絡。

蘋果公司在周四稍晚公開發表的聲明中稱，當日，彭博商業周刊「錯誤地」報導了蘋果於 2015 年在其網路服務器上發現了「惡意晶片」。根據聲明，這些惡意晶片是通過 Super Micro 銷售給蘋果公司的服務器被隱秘植入的。

蘋果公司表示，當年確實在其實驗室的一台 Super Micro 服務器上發現了一個受到感染的驅動程序。但是，那起事件是意外，而不是針對蘋果的攻擊。

蘋果公司只是上述彭博商業周刊指明的美國科技公司之一，除了核心角色 Super Micro Computer 之外，另外一家被指出的公司是亞馬遜，其也對相關報導予以強烈否認。蘋果和亞馬遜都是 Super Micro Computer 的重要大客戶。

「晶片門」報導引發市場激烈反應之後，Super Micro 發布公開聲明，強烈否認其賣給客戶的服務器裝有惡意晶片的報導。

不過，除了彭博商業周刊的報導本身以外，Super Micro Computer 暴跌還因為其基本面出現了一些問題。今年 8 月，該股被那斯達克剔除，因其未能在規定期限內披露 2017 財年的財務報告。

蘋果公司和亞馬遜下挫可能還有一小部分原因是股價本身已處於高位。