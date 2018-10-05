瑞智擬參與認購海爾現增 投資上限3000萬歐元 佔總額不到1%

全球第四大壓縮機廠瑞智精密 (4532) 董事會通過，參與海爾計畫在德國法蘭克福中歐國際交易所掛牌現金增資案，投資上限為 3,000 萬歐元，占海爾現增 7 億歐元不到 1%。瑞智今年壓縮機出貨量估可超過 1,900 萬台，年增一成，出貨量及業績都創高新可期。瑞智今年前八月累計壓縮機銷售量 1,291.8 萬台，年增 8.8%，合併營收達 154.9 億元，年增 17.8%。



瑞智指出，海爾是大陸第三大空調品牌，年出貨量超過 1,300 萬台，每年採購瑞智的壓縮機約 400 萬台，是公司最大客戶。



瑞智青島廠鄰近海爾總部，此次海爾邀請瑞智加入購買國際交易所 D 股，主要是海爾用於擴大開拓德國市場的資金，由於海爾提出的定價優惠，風險不高，董事會決議購買，但定位為財務性投資，金額以不超過 3000 萬歐元為原則。



瑞智累計前 8 月壓縮機合併銷售 1,292 萬台，年增 8.81%，前 8 月合併營收 154.9 億元，年增 17.81%，雙創同期新高。預估全年銷售 1,900 萬台目標可望達陣。瑞智表示，9 月壓縮機出貨突破百萬台，優於 8 月水準。