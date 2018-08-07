瑞智上半年每股賺1.36元 董事會通過與浙江百達精工合資設廠

全球第四大壓縮機廠瑞智精密 (4532) 公佈上半年合併營收 125.82 億元，年增 25.3%，稅前盈餘 10.7 億元，稅後淨利 7.22 億元，年成長 20.8%，每股盈餘 1.36 元，優於去年同期 1.22 元。瑞智累計上半年銷量達 1041.9 萬台，首度破 1000 萬台改寫同期新高。其中第二季營收 66.5 億元，年增 22.8%，稅後淨利 4.4 億元，季增 60.9%，年增 26.2%，EPS 達 0.84 元，優於首季 0.52 元。



瑞智董事會也通過與供應商大陸上市公司浙江百達精工，合資人民幣 2.6 億元，瑞智持股 30%，投資人民幣 7800 萬元，在江西九江開發區合資設年產 1000 萬套泵零件加工廠，最快 2019 年 8 月投產 200 萬套。



瑞智表示，九江廠第三條線產能 6 月投產，全年可新增 200 萬台壓縮機，年產能可達 600 萬台，將可紓緩客戶訂單，成為今年業績成長的來源。