瑞智緩步朝填息邁進 今年出貨挑戰2,000萬台新高

全球第四大壓縮機廠瑞智精密 (4532) 配發 1.75 元現金股利今天除息，參考價為 30.1 元，股價開盤小漲，朝填息邁進。瑞智因應客戶追單需求，大陸九江廠第三條線產能已順利開出，今年整體壓縮機出貨量有機會挑戰 2,000 萬台新高，較去年成長 10%。瑞智上半年合併營收達 125.75 億元，年增 25.4%，創歷年同期新高，上半年壓縮機銷售量突破千萬台大關、達 1,041.9 萬台，年增 15.6%，是首次半年達成 1,000 萬台銷售高峰，對今年 2,000 萬台目標相當有信心可以達陣。



瑞智表示，九江廠第三條線產能 6 月投產，全年可新增 200 萬台壓縮機，年產能可達 600 萬台，將可紓緩客戶訂單，成為今年業績成長的來源。



至於青島廠規劃新增 300 萬台壓縮機產線，瑞智預估明年第二季開始試產，屆時壓縮機總年產量由 2,000 萬台提升至 3,000 萬台，公司規劃兩年後邁向全球前三大目標。



至於台灣觀音廠，則作為關鍵零組件幫浦的供應中心，壓縮機訂單就近供應大陸北、中、南三地主力空調品牌的需求，具有地利之便。



瑞智 2017 年銷售量為 1765 萬台，再創新高，由於大陸九江廠將擴充產能，2018 年銷售目標挑戰 2,000 萬台新高，預估營收也會超過 200 億元。