膝痛就要讓軟骨吃到營養！名醫10秒跪坐讓膝蓋自癒

文／早安健康編輯部

膝關節是個不穩定的關節，一個圓凸的骨頭放在一個平面的骨頭上面，用很多韌帶和軟骨來穩定它。膝蓋是人體前進時的最凸點，也是一個脆弱點，在武術裡只要踢一個人的膝蓋，他就不會走了，膝蓋也是磨損點，像輪胎一樣會磨損，一定要想辦法加強、保護它。

膝力筆記❺

久坐、缺乏活動，反而會讓膝關節餓死。

膝蓋沒什麼血液循環，軟骨沒有血管經過，因為它的壓力很大，不動的時候血液是過不去的，營養是吃不到的，退化會更厲害，所以人的設計不是讓你坐著的；膝蓋有關節囊、關節液經過，關節軟骨的細胞是活的，要活動才能讓軟骨吃到營養，讓它可以長，膝蓋是要動的，只要是活的細胞，它有自癒力，就有辦法，但是你要給它好的環境。

膝力筆記❻

膝蓋不舒服，更要保持活動、讓循環暢通。

膝蓋突然不舒服的時候，我們可以抱膝、伸直或採跪姿（參考下方示範），基本都是讓淋巴、血液循環暢通，因為它是活的，活動度要完全才行。要是膝蓋卡住不會動，軟骨破掉不敢動，或是不穩定、脫臼的感覺，例如膝關節內側韌帶鬆掉，就一定要看醫生。

屈膝長跪

屈膝長跪能訓練下肢肌耐力、擴大上肢活動度，還能讓脊椎回歸中線、

柔軟度增加，並刺激膝蓋與雙腳經絡，奠定自癒力的基礎。

① 採跪坐姿勢，臀部放在腳跟上。

② 頭往前磕，手往前伸、十指用力伸直，有拉開脊椎及所有關節的感覺。

③ 慢慢呼吸，維持 10 秒後起身回到跪坐姿勢，休息數秒再進行下一次。每回 3 次，早晚各 3 回。

動作示範／蔡凱宙

圖片提供／原水文化

此為《早安健康》10 月號《膝關節自癒術》部分內容。完整精采內容全台各 7-11、全家、萊爾富、OK 超商及誠品、金石堂、博客來網路書店熱賣中！早安健康嚴選免運特惠中～

來源：《早安健康》 2018 年 10 月

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