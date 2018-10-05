歐股盤前─美債殖利率創7年新高 指數期貨漲跌互見

美國 10 年期公債殖利率於週四升破 3.2%，漲至 7 年新高，債市賣壓延燒，美股收跌；今 (5) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨持平，德國 DAX 指數期貨下跌 0.04%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.11%。

美國經濟數據強勁，強化了聯準會 (Fed) 繼續升息的預期，10 年期公債殖利率週四飆至 7 年新高，債市賣壓延燒，股市承壓。

昨 (4) 日美股收低，道瓊工業指數收跌 200.91 點(0.75%)，至 26627.48 點；標普 500 指數收跌 23.9 點(0.82%)，至 2901.61 點；那斯達克指數收跌 145.58 點(1.81%)，至 7879.51 點。

Fed 主席鮑爾日前指出，美國經濟將進入低失業率、低通膨狀態，前景樂觀，且前所未見。

鮑爾說，美國失業率僅 3.9%，通膨也接近目標值 (2%)，Fed 將維持漸進式升息路徑，「Fed 正在執行利率正常化政策，藉以平衡風險，延續經濟擴張態勢。」

週五，投資人將聚焦美國 9 月非農就業報告。