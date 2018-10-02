三星Q3獲利可望創高 但分析師估將觸頂

三星電子 (005930-KR) 將於 10 月 5 日，發表第 3 季財報；分析師認為，受惠於記憶體晶片需求火熱，三星獲利可望創新高，但估將觸頂。

DRAM 晶片價格上漲，對以 DRAM 作為主力商品的三星電子來說，是一大利多。

DRAMeXchange 調查指出，第 3 季 DRAM 晶片價格，較去年同期上漲 14%，主要受益於企業建立雲計算資料中心需求。

根據路透社報導，Refinitiv 對 15 名分析師的調查顯示，三星電子第 3 季營收估將成長 3.7%，至 65.2 兆韓元 (約 580 億美元)，獲利有望年增 18%，至 17.2 兆韓元 (約 154 億美元)。

不過，分析師預期，三星第 3 季獲利表現，已達頂峰；主因在於，供給吃緊、需求飆升的「超級週期」即將結束，部分晶片價格，已開始下滑。

eBest Investment & Securities 分析師 Eo Kyu-jin 認為，從第 4 季開始，DRAM 晶片價格，將下滑約 10%。

三星電子整體營業利潤，有近 8 成來自晶片部門；DRAMeXchange 研究主管 Avril Wu 說，雖然 2019 年晶片平均售價將下滑，但三星對支出的管控措施，有助減緩負面影響，維持獲利。

值得注意的是，由於市場成熟、智慧型手機需求低迷，三星電子手機部門的營業利潤，恐連 3 季走跌。