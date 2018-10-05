【大慶證券】盤前分析－道瓊盤中重挫逾300點 台股回測10667點



◆盤勢分析

美國 10 年期公債殖利率兩天內上升近 13 個基點，昨日來到 3.19%，造成投資人疑慮，美股昨天四大指數全面收低，跌幅 0.75~1.84% 不等，科技類股壓力較大，蘋果、超微、臉書、谷歌等跌幅皆在 1.7% 以上；銀行股則因利率上升有助獲利，花旗、摩根大通、摩根士丹利、美國銀行等個股逆勢上漲。研判短期內美股在公債殖利率強升下仍有修正壓力，建議投資人保持觀望，切勿躁進。

自美國升息以來，美元指數走勢強勁，近日盤中一度突破 96 元的心理關卡，另外如中美貿易戰持續延燒、油價上漲導致原油進口國如：台灣、印度、中國、印尼等國經常帳壓力攀升，種種原因導致貨幣市場動盪不安，進一步造成資金外逃，股匯雙殺的情況。新興市場相繼引爆貨幣危機，除了先前的土耳其里拉、南非幣之外，印尼盾貶至 20 年低點、印度盧比再創歷史新低，都將持續影響金融市場。昨日台幣貶值 1.22 角作收，外資資金出走疑慮再起，台股終場下跌 145 點以 10718 點作收，外資單日賣超高達 129 億元，台指期多單大減逾 1.6 萬口，對後續走勢較為不利。

昨日仍以大型權值股為殺盤重心，盤面上僅生技股表現較為一致，如：基亞、中裕、科妍、康友 - KY 各擁題材，走勢強勁；其餘個股如世紀鋼、大成鋼、信邦、新普、信昌化、台勝科等漲幅也都在 3% 以上，缺乏族群性。研判在台幣止貶前，台股走勢動盪較大，選股建議優先挑選 9 月營收表現亮眼的個股，汰弱留強。

