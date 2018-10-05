

◆盤勢分析

1. 美國最新數據顯示，這個全球最大經濟體正全力擴張，利多消息激勵投資人信心，引發避險資產美國公債遭到拋售，10 年期公債殖利率應聲衝上 3.232% 的 7 年新高，引發股市賣壓，美股四大指數下跌 0.75%~1.84%，因近日創高難免有獲利賣壓，由於仍在年線之上，中長期趨勢偏多，惟短期得進行高檔整理。而台積電 ADR 大跌 3.48%，聯電 ADR 大跌 4.82%，蘋果下跌 1.76%。

2. 台股周四盤中因傳出有軍演，台股賣壓增加，終場指數大跌 145.03 點，跌幅 1.33%，收在 10718.91 點，成交金額為 1100.82 億元，量增價跌，至於 OTC 則下跌 0.74%，收盤在 131.62 點，仍受限於下彎月線壓力，表現相對較弱勢，近期留意前波 131.09 低點是否有守。

3. 台股本波最低點在 9/12 的 10667 點，周四盤中最低點 10707 點，已逐漸接近此位置區，由於本波指數拉回已失守 0.618 倍位置約 10822 點位置，因此走勢也將拉長整理期，雖然指數失守年線位置，但在營收即將公布前，不建議再殺低，由於 9 日 KD 自高檔下彎逐步來到 37.09 與 58.60 附近，因此多方仍將進行前波漲多而拉回修正動作，但因接近低檔支撐區，預估大盤極短線將在 10670~10900 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 144.56 億元；外資 - 129.93 億元、投信 - 6.84 億元、自營商 - 7.79 億元。

5. 電子類股:

(1) 蘋果族群: 6121 新普公布 9 月營收再創高，也讓此族群因即將公布 9 月營收而相對大盤抗跌，由於 3008 大立光將在周五公布營收，因此也將成為周五市場的關注重點，此族群近期買盤增溫中，包括 2439 美律、6269 台郡、6456GIS-KY 與 6271 同欣電等股近幾日走勢相對大盤強勢，由於買盤量仍不明顯，因此得再觀察各公司營收情形。

(2)PCB 相關族群: Q3 本是其旺季，加上先前部分公司營收創歷史新高，因此在即將公布 9 月營收之際，包括 2383 台光電、3354 律勝與 6552 易華電等股出現上漲，週四上漲以 PCB 原料族群為主，由於此族群近期上下游有輪動上漲，因此可在大盤低量中觀察其買盤變化。

(3) 時序控制器與高速訊號介面 IC 業者譜瑞 - KY（4966）以及 CMOS 影像感測器廠原相 4 日公布 9 月業績，譜瑞再創歷史新高，第 3 季業績也達標。原相則在 8 月站上歷史高峰後，9 月營收月減二成，不過第 3 季業績成長幅度仍符合預期，達歷史次高。

(4) 國內被動元件二哥華新科與旗下信昌電昨（4）日公布 9 月營收，華新科連續七個月寫新猷，惟月增率收斂至約 2%，不如過往幾個月強勁。信昌電則受颱風與假期工作天數較少影響，月減近 8%，終止創新高走勢，也是今年 2 月以來首度呈現月減。就第 3 季來看，兩家公司單季營收都站上歷史新高。

(5)3037 欣興（4）日公告，決議實施第八次庫藏股制度，預定 5 日起至 12 月 4 日買回庫藏股 5 萬張，用於轉讓員工，買回區間價格 14 至 29 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

6. 非電子類股

(1) 生技族群: 將進入旺季，加上近期有不少公司獲得國外專家或者團隊認可其技術，因股本不大，在目前低量之中，仍見市場資金有持續轉進生技族群跡象，包括 3176 基亞、6452 康友 - KY、 4168 醣聯、6461 益得、1701 中化與 4147 中裕等股上漲，主要集中於製藥業，由於 Q4 也是多數業者旺季，未來仍可再持續追蹤此族群。

(2) 海運族群: 近期因 BDI 指數走強，也讓海運業者買盤增加，包括 2617 台航、2601 益航與 2637 慧洋 - KY 等股見買盤，由於族群走勢買盤常不延續，因此不妨觀察點指標股即可。

(3) 金融族群: 由於電子權值股大跌，可見部分資金轉進防禦型的金融股，包括 2891 中信金、2886 兆豐金、2823 中壽與 5871 中租 - KY 等股見買盤，在電子類股走勢未走穩之前，其或有機會成為市場資金買進對象。

