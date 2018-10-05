能源盤後─油價4年高點回落 沙國將投200億鎂增產量

週四 (4 日) 由於市場大盤拋售、以及最近美國原油庫存增加、及低需求秋季的擔憂，油價從 4 年高點大幅回落。

布蘭特原油期貨收低 1.39 美元，或 1.61% 至每桶 84.90 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 2.08 美元，或 2.72% 至每桶 74.33 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.75% 至每加侖 2.100 美元。

天然氣收低 0.065 美元，或 2.01% 至每一千立方英尺 3.165 美元。

兩個基準指數，WTI 與布蘭特，週三 (3 日) 都收於 4 年高位。一些分析師表示，週四的價格暴跌表明這些高水位價格應還會持續一段時間。

週三公布的美國能源信息署 EIA 數據顯示，上週原油庫存增幅大於預期。原油儲存量增加了 800 萬桶，超過分析師預期的 130 萬桶增長。

對於 EIA 週三公布的原油庫存提升數據，市場認為正在進入秋季煉油廠維修季節的時期，庫存增加似乎理所當然，因為煉油廠的產量減少。EIA 數據顯示，原油及汽油等產品總量庫存達 10 個月來的新高，共 12.5 億桶。

另一個油價下跌的原因，似乎有獲利了結或短暫下幅波動的趨勢。市場預計價格可能在未來幾天或幾週內繼續回調至每桶 71 美元左右，而今年年底應不會有每桶 100 美元的現象。

汽油價格

即使油價週四回落，市場近期的大幅上漲也開始推動美國零售汽油價格走高。根據價格跟踪公司 GasBuddy 的數據，截至週四，美國油價平均每加侖 2.91 美元，是 6 月以來的最高水平，距離 5 月達到的 2.98 美元的多年高位不遠。

自 2014 年石油危機爆發以來，美國司機的平均汽油價格均未超過每加侖 3 美元。

WTI 價格日線趨勢圖 / 圖：Nasdaq

委內瑞拉的 El Petro

委內瑞拉已經正式啟動其總統馬杜羅 Nicolas Maduro 號稱的，第一個由國家支持及石油支撐的加密貨幣 El Petro。分析師和專家認為這只是一個騙局，及另一個試圖繞過制裁，併掩蓋無法徹底改變的國內經濟努力。

在過去幾個月裡，馬杜羅一直在宣傳一項新的經濟復甦計劃，其中包括一項新的汽油定價政策，使 20 年內首次提高委國的超低汽油價格。

未來緩解嚴重經濟危機的計劃還包括貨幣貶值，以及將新的玻利瓦爾 (委國貨幣) 與 Petro 做掛鉤。

據馬杜羅稱，由石油、天然氣、鑽石、和黃金所支撐的 Petro 將於 11 月 5 日官方公開販售。美國在 3 月份禁止美國與委內瑞拉發行的任何數字貨幣、硬幣、或代幣做交易。

沙國將砸 200 億美元增產

外媒稱，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 表示，沙國將在未來幾年投入 200 億美元，用於提高其原油生產能力。

本週早些時候，al-Falih 在俄羅斯能源論壇期間表示，該國每日的產量為 1070 萬桶，而總共的產能為每日 1200 萬桶。這代表每日的剩餘產能為 130 萬桶。

據了解，其 8 月份產量達每日 1042 萬桶，而《路透社》的調查顯示，沙國 9 月產量為 1053 萬桶。