能源盤後─油價升至多年新高 EIA原油庫存增加 布蘭特WTI保持10美元價差

市場對美國的伊朗原油制裁進行了價格上的修正，使油價週三 (3 日) 觸及新的多年高點。

布蘭特原油期貨收高 1.49 美元，或 1.76% 至每桶 86.29 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.17 美元，或 1.55% 至每桶 76.21 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.36% 至每加侖 2.130 美元。

天然氣收高 0.009 美元，或 0.28% 至每一千立方英尺 3.239 美元。

最近幾個月油價飆升，主要原因是在 11 月 4 日美國對伊朗將進行原油制裁，各國與企業為了不得罪美國政府，使伊朗原油出口下降速度也快於預期。交易商已經在 11 月份交貨原油市場上購買了非伊朗原油。

據知情人士透露，國營伊朗國家石油公司的官員表示，他們暫時預計 9 月份原油出貨量將降至每日約 150 萬桶，而 6 月份為每日 230 萬桶。

目前全球的原油消耗量約為每日 1 億桶。

WTI 原油價格日線趨勢圖 / 圖：Nasdaq

不過，一些市場觀察人士認為，長期的石油輸出國組織 OPEC 和非 OPEC 供應量，包括美國，將抵消伊朗生產和出口的下滑。此外，也有明顯的跡象表明需求正在放緩，增加了更多變數。

EIA 數據

週三公布的美國能源信息署 EIA 數據顯示，上週原油庫存增幅大於預期。原油儲存量增加了 800 萬桶，超過分析師預期的 130 萬桶增長。

然而，由於汽油和蒸餾油等石油產品庫存下降。

行業組織美國石油協會 API 周二晚間表示，本週數據顯示，原油量增加 90.7 萬桶，汽油庫存減少 170 萬桶，蒸餾油庫存減少 120 萬桶。

WTI 布蘭特 價差拉鋸

布蘭特原油價格與 WTI 價格兩個基準點之間差距接近 10 美元。因美國原油生產量提高，但運輸至港口出現了限制等困難。

新 Permian 油管預計 2019 年第 4 季上線，而目前美國 Cushing 原油庫存為 2000 萬桶，至明年 4 月有望提升至 7000 萬桶。花旗認為，WTI 布蘭特價差有望達 15 美元。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。