能源盤後─USMCA保需求面 供需穩住 API：原油減少 汽餾增加

華盛頓成功重新談判新北美自由貿易協定 USMCA 後，油價周二 (2 日) 保持了連續 4 年的高水位，在供應面短期不會明顯增加的情況，USMCA 也保證了一大部分的需求端短期不會下滑。

布蘭特原油期貨收低 0.33 美元，或 0.39% 至每桶 84.65 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.26 美元，或 0.35% 至每桶 75.04 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.04% 至每加侖 2.127 美元。

天然氣收高 0.070 美元，或 2.26% 至每一千立方英尺 3.164 美元。

分析師表示，USMCA 預示著新興市場和全球經濟持續增長，也推動了原油總體需求持續增長。儘管市場擔心電動汽車和可再生能源的上升趨勢有一天可能會減少原油消費量，但目前應不會有短期的變數。

目前全球的原油消耗量約為每日 1 億桶。

伊朗因素

美國對主要原油出口國伊朗的原油制裁，將於下個月開始。制裁禁止能源進口國和企業購買伊朗原油，因此這可能會對整體全球供應造成壓力並使商品價格更高。

與此同時，其他主要原油生產國可能不會，或無法，提高自己的原油產量來彌補差異。

然而，也呼籲投資人，儘管最近幾天市場的看漲情緒，但 JBC Energy 指出，原油庫存並未像去年同期那樣的減少，並表示有一些跡象顯示原油需求放緩。

WTI 原油價格走勢 / 圖：CNBC

API 報告

週三，原油投資者將關注美國能源信息管理局 EIA 每週發布的美國石油庫存報告。分析師平均預計上周美國原油庫存應增加 130 萬桶。

行業組織美國石油協會 API 周二晚間表示，本週數據顯示，原油量增加 90.7 萬桶，汽油庫存減少 170 萬桶，蒸餾油庫存減少 120 萬桶。

WTI 布蘭特 價差拉鋸

雖然上週布蘭特原油價格穩步攀升至多年來的新高，但美國價格已經落後，主要供應地區及國內基礎設施遇到的瓶頸，導致兩個基準點之間差距接近 10 美元。

花旗銀行 Citigroup (C-US) 大宗商品主管 Ed Morse 提到，因美國原油生產量提高，但運輸至港口出現了限制等困難，有望使布蘭特 WTI 價差拉高。

新 Permian 油管預計 2019 年第 4 季上線，而目前美國 Cushing 原油庫存為 2000 萬桶，至明年 4 月有望提升至 7000 萬桶。花旗認為，WTI 布蘭特價差有望達 15 美元。