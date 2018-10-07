〈理財〉年金被砍別怕 軍公教分三階段選投資型保單 有助抗通膨

軍公教年金改革於今年 7 月 1 日正式上路，已退休與即將退休的公教人員，荷包大受衝擊，面對退休金減少，台灣人壽建議，軍公教人員可依人生「在職族群」、「屆退族群」、「已退族群」三個不同階段，選擇不同的投資型保單，找到相對穩健且抗通膨的理財方式。

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽一直深耕軍公教族群，目前擁有超過一成軍公教保戶，年改新制上路，台灣人壽表示，保險具有多重功能，可滿足不同人生階段的需求，達到分散人生風險、醫療照護，甚至兼具保障與投資的功能，軍公教人員可以透過保險規劃，找到相對穩健且抗通膨的理財方式。

首先，對「在職族群」來說，由於此族群的工作資歷還不算長，薪水也較有限，距離退休還有一段時間，台灣人壽建議，可選擇「加值給付型的投資型保單」，利用時間複利效果，為將來退休後的自己打造一筆豐富的退休金。

台灣人壽就舉例可透過變額萬能壽險，定期定額長期投資並享有基本壽險保障。此外，建議可趁年輕保費較便宜時提早規劃醫療、重大傷病或失能扶助等基本醫療保障，避免退休後讓醫療費用侵蝕了退休金。

第二個階段是「屆退族群」，此族群在職場上已工作很長一段時間，累積了一定規模的資產，台灣人壽建議，若手上的資金較充裕，可以選擇「附保證給付的投資型商品」（GLWB+GMWB）。

台灣人壽表示，這類保單透過保單面提供的加值及鎖高機制，不但可以放大保戶未來可領取的保證提領總額，若被保險人保險年齡達 65 歲（含）以後，可透過保證領取機制領取終身收入金額，每年享有現金流直到終身（保險年齡達 100 歲），為自己打造退休金帳戶，更無須擔心未來領取的退休金會減少。

第三個階段是「已退族群」，由於此族群每個月可領的退休金減少，直接衝擊到現有的生活品質，台灣人壽建議，此階段可規劃「附保證身故給付的投資型商品」（GMDB）。

台灣人壽表示，除了保單所連結的類全委標的提供每個月穩定的資產撥回外，透過保單的保證機制，身故時還可以領回不低於所繳保費的金額。

台灣目前正面臨高齡化、少子化及疾病年輕化等威脅，如何及早為自己的退休生活預作準備，以對抗未來須面臨的長壽風險和健康風險，益發重要。台灣人壽建議面對自己的下半場人生，無人可置身事外，想要有尊嚴、理想的退休生活就必須擁有「退休金」、「醫療準備金」、「長照安養金」等退休三金，方能達成「三金不缺少、養老免煩惱」的好命退休人生。