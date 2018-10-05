美股盤中─債券殖利率上升至數年高點 道瓊大跌逾250點

美國股市週四中場下跌，道瓊大跌逾 250 點。債券殖利率觸及數年新高點，壓抑了投資人的投資氣氛。

美國 10 年期債券殖利率上升至 2011 年以來高點，突破 3.2%，而後回檔至約 3.185%。

台北時間 23:51

道瓊工業平均指數下跌 229.53 點或 0.86% 至 26598.86。

Nasdaq 指數下跌 132.08 點或 1.64% 至 7893.01。

S&P 500 指數下跌 24.46 點或 0.84% 至 2901.05。

對利率敏感的股票大多下跌，寶僑股價下跌 1.3%。銀行股則因利率上升而獲利，摩根大通與美國銀行股價均上漲逾 1%。

週三，美國 ADP 公司公布美國私人企業 9 月新增就業 23 萬人，大幅高於 8 月的新增 16.8 萬人。此外，供應管理協會 (ISM) 公布服務業指數上升至新高點。

聯準會 (Fed) 官員的談話，亦推升殖利率走高。週三，Fed 主席鮑爾說，美國央行仍有長路要走，才能使利率達到中性水平。該談話顯示央行可能進一步升息。

分析師說，殖利率走高是反應數月的數據顯示美國經濟於 2018 年成長加速，尤其，勞工市場大幅吃緊。

分析師預期利率將進一步走高。美國經濟成長加速，預期 Fed 明年將推升利率至 3.0%。若 10 年期債券殖利率突破 3.50%，不屬意外。

美國於週三公布經濟數據強勁，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 今日早場上漲，而後回檔下跌。

美國今日公布上週初次申請失業金人數下降至 20.7 萬人，接近 49 年低點。

週五，美國將公布 9 月就業報告，為市場所重視。