旺宏Q3任天堂拉貨力道低預期 旺季動能有雜音

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 下半年步入任天堂的 ROM 需求旺季，上半年持續累積產品存貨，以迎接客戶可能的拉貨動能，對任天堂今年拉貨充滿信心，不過，據悉，原先旺宏預期今年任天堂對 ROM 的需求將相當暢旺，但目前來看，整體拉貨力道低於預期，下半年旺季動能出現雜音；不過整體 ROM 的營收，仍預期可較去年同期成長。

旺宏第 2 季底存貨金額達 142.97 億元，高於第 1 季的 112.28 億元，在第 2 季的法說會上，總經理盧志遠曾表示，下半年因應客戶迎接傳統旺季，準備足夠存貨以供應客戶需求，預期下半年出貨將一季比一季更旺，且大部分的存貨都能轉成營收，目前庫存中以 ROM 產品居多、比重達 6 成。

盧志遠也表示，與去年相較，客戶未來需求目前看來仍相當強勁，因此第 3 季也將持續增加庫存水位，保持充分存貨，以供應客戶未來可能的拉貨動能爆發力。由此可見，旺宏對今年任天堂 ROM 的拉貨力道深具信心。

旺宏原先預期，今年任天堂對 ROM 的需求將會相當暢旺，也備足充分存貨，不過，據悉，目前任天堂拉貨力道低於原先預期，但 ROM 營收仍會較去年同期成長。法人指出，任天堂拉貨力道趨緩，點出包括景氣放緩與 Switch 需求減少等兩大訊號。

旺宏第 2 季受惠出貨量增，且產品組合中高階產品多、價格佳，加上匯兌收益與轉投資股利收入挹注業外表現，帶動 5 項指標數字同創歷年同期新高，稅後純益 23.27 億元，年增 2.78 倍，每股稅後純益 1.3 元；上半年的 5 項指標數字也同創歷年同期高。