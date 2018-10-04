歐股盤前─市場擔憂希臘壞帳 歐洲四大指數期貨全面走跌

儘管義大利政府受歐盟壓力影響，決定未來三年內預算赤字占比將逐年下降，但希臘銀行壞帳擔憂重回市場焦點，週四 (4 日) 歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.56%。

台北時間週四 (4 日) 下午 2 點 30 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.56%，暫報 3380.0；英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.27%，暫報 7452.5；德國 DAX 指數期貨挫跌 0.30%，暫報 12232.0，法國 CAC40 指數期貨下跌 0.44%，暫報 5465.5。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率走揚 0.06%，截稿前暫報 1.1484。

歐元兌美元 15 分鐘走勢圖。(圖：Investing)

政經消息方面，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稱美國經濟好到令人難以置信，並表示美國利率可能超過中性水準，但目前還有一大段距離，暗示 Fed 逐步升息步調不變。

週三 (3 日) 希臘銀行股受到壞帳擔憂導致大跌，引發監管機構關注，投資者擔心監管單位會進一步施行資本管制。高盛分析師表示，希臘銀行抵禦政治經濟的衝擊能力有限。

義大利政府受到歐盟的壓力影響，義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 表示，儘管明年預算赤字會出現激增，但未來三年內義國預算赤字占比將會逐年下降。

市場擔心歐元區第三大經濟體出現額外債務負擔，目前該國債務佔 GDP 達 130%，歐洲事務部部長薩沃納 (Paolo Savona) 聲明，義大利不可能拖欠業務。

企業消息方面，英國輕奢品牌 Ted Baker 將公布最新財報業績。

經濟數據方面，台北時間下午 4:00 後將公布歐元區 9 月零售業採購經理人指數。