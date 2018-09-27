任天堂推出首款原創手遊 望拉升獲利

任天堂公司 (7974-JP) 在手機遊戲方面進行為期兩年的實驗，正在走向未知的領域，第一款以原創角色而非任天堂明星為主角的智慧手機遊戲《失落的龍絆》(Dragalia Lost) 即將上線。

與新合作夥伴 Cyber​​Agent (4751-JP) 合作開發的這款免費遊戲將於週四 (27 日) 在美國、日本和亞洲的 Apple 和 Android 系統手機上首次亮相。

此款遊戲是任天堂第一款不依靠超級馬里歐和大金剛等明星人物陣容推出的線上手遊，《失落的龍絆》是全新的英雄陣容並且充滿龍的全新幻想世界。

有報導認為，這是一場很大的賭注。「投資者認為原創角色與故事，很難為任天堂創造熱門風潮，」Ace Research Institute 高級分析師 Hideki Yasuda 表示。

目前，已有超過一百萬玩家預先註冊下載《失落的龍絆》。相比之前在 2016 年底任天堂盛大推出的手遊《超級馬里歐酷跑》，推出前註冊量超過 2000 萬。

多年來，任天堂只專注在遊戲機上運行的遊戲開發，然而，手遊市場持續成長，相關業績變得越來越重要。 隨著任天堂的 Switch 有效地整合了如 3DS 等手持控制台和 Wii 等家用機，任天堂業績上的成長很大程度上取決於像《失落的龍絆》等智慧手機遊戲的收益增長。

「任天堂將品牌形象視為公司安全和保障」Yasuda 表示。 「但是，這次他們的目標是營收的增加。」

當初在選擇新的合作夥伴時，任天堂顯然以更多獲利為導向。日本知名社群遊戲公司 Cyber​​Agent 以財務上成功而聞名，該公司有效的將遊戲玩家的熱潮貨幣化。在 2016 年初，該公司的策略曾遭到抨擊，因為有一名玩家在一天晚上花了大約 6000 美元只為購買一個罕見的遊戲角色。

儘管存在爭議，任天堂仍然選擇了 Cyber​​Agent 作為合作對象。任天堂新任總裁 Shuntaro Furukawa 表示，他預估手機遊戲將在不久的將來產生 1000 億日圓 (約 8.9 億美元) 的年營收。

「智慧手機遊戲非常重要，我希望將其作為未來利潤的支柱之一。」Furukawa 表示。