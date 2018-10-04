雄獅去年杜拜旅客年增20% 再推歐亞非「快閃杜拜」搶市

雄獅 (2731) 為推廣杜拜觀光，推出歐亞非「快閃杜拜」系列產品，除搭乘阿聯酋航空 A380 客機，並加贈杜拜停留 1-2 日觀光。雄獅表示，自 2016 年阿聯酋航空開闢桃園直飛杜拜航班後，不只天天出發，還採用標榜豪華設備與服務的 A380 客機，吸引不少旅客體驗精緻服務。根據雄獅旅遊觀察，去年雄獅造訪杜拜的旅客較去年同期成長 20%，顯示杜拜旅遊每年都有穩定成長。此外，杜拜在去年宣布拿下 2020 年世博會的主辦權，預計全年旅客數將突破 2 千萬人次。雄獅表示，過去要遊杜拜難免耗資高額旅費，為了讓旅客前進這個擁有十足奢華魅力與激情的國度，雄獅旅遊包裝歐洲旅遊產品，推出「快閃杜拜」系列行程，安排增加杜拜停留 1-2 日觀光，去年更首度舉辦「快閃杜拜百人壯遊」活動，8 支遊歐洲不同地區行程，最後集結於杜拜一晚，今年雄獅延續傳統再辦，同樣掀起市場熱潮。



雄獅提到，「快閃杜拜」系列行程持續熱賣中，率先推出世界唯一橫跨歐亞兩洲的土耳其送杜拜超值 11 日，除持續提供杜拜單國行程，如旅客前往歐洲或中東國家，像是義大利、東歐、南法、埃及、約旦等想作更多選擇，皆可提供讓旅客一次囊括歐洲及杜拜行程。