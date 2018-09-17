〈雄獅跨足餐飲〉市場憂本業有二大偏空訊息 總座回應不用太悲觀

國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 總經理游國珍今 (17) 日指出，日前北海道地震和關西颱風並不影響日本旅遊行程銷售，僅是極短暫的天災因素，此外，新台幣貶值不至於增加海外採購成本太多，主要是因在各市場多使用當地幣別，而每半年也會視匯率波動調整團費，事實上這些外部因素都不是旅遊業太擔心的利空因素，比較怕的是傳染病。

雄獅自創餐飲品牌「gonna 共樂遊」從自家總部向外開設分店，今日首次對外公開，不僅是品牌第 2 家店，集團也設定此為品牌概念店，強打凝聚城市記憶的食旅空間，未來也將視不同商圈開出半自助式、全套餐式和外帶式的不同店型。

除了業外的餐飲新布局，對於近來旅遊業在市場上雜音不斷，游國珍對外釋疑，強調北海道地震影響僅僅在 3 天內落幕，因此，目前看到後續日本旅遊行程銷售，完全不受影響。

而對於新台幣貶值影響海外採購成本，游國珍則回應，在日本市場採購使用日圓，而在長程旅遊相當熱絡的歐洲市場，則是採取歐元，儘管美元走強，但在非美貨幣同步走弱下，衝擊並不大。

另一方面，由於雄獅銷售的產品時間點多在半年期以內，也就是平均每半年就會視匯率狀況調整售價，可充分反映市況，不至於使獲利被匯率波動吃掉太多。

另外，繼今年春天盛世公主號帶動郵輪追櫻熱潮後，太陽公主號將接棒明年日韓賞櫻行程，游國珍說，開賣至今 1 個月已銷出約 30%，參與旅客數約 4000 人，預計在賞楓潮過後的 10 月之後，再出現另一波熱銷高峰。

在市場憂心雄獅下半年的獲利表現下，近來股價表現低迷，在跌出百元俱樂部後，股價力守 90 元關卡。