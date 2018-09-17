〈雄獅跨足餐飲〉自創品牌gonna開概念店 未來3年展店突破10家

旅遊業者雄獅 (2731-TW) 去年成立餐飲子公司「欣食旅」，並推出自創餐飲品牌「gonna 共食遊」後業績持續加溫，今 (17) 日發表旗下第 2 家據點，落腳北市仁愛圓環，並定位為品牌概念店，雄獅集團總經理游國珍表示，目標未來 3 年共要開 12 家店家，並將往中南部拓點。

游國珍說明，gonna 營收占集團總營收比重是相當小的一部分，雄獅並非要以餐飲擴大獲利，而是希望藉此實現旅遊是生活產業一環的概念，而空間是生活體驗的一環，其中，餐廳又是展現生活一環的最好方式，目前部分高端團甚至在 gonna 辦理行前說明會，也可藉此提供消費者更貼心的服務。

位於內湖雄獅總部的 gonna 首店達損平，平均月營收達 300 萬元，外來客群從最初的 4 成提升至 8 成，而仁愛店從 8 月試營運以來，營收也已接近損平點 300 萬元。

因此，雄獅樂觀預期，仁愛店開幕 3 個月內可達損平，未來每個月營收有望達 500 萬元。

gonna 主打風行於歐美的「快速慢食」概念，並提供早午餐和主餐系列，為服務更多消費者，除了北部，「也將跨足桃園、新竹和台中等都會區，並規劃有 3 種店型，包括半自助式服務的「gonna EAT」、全套式服務的「gonna PLUS」、以及外帶式的「gonna EXPRESS」。