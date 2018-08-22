軟銀共乘產業拼圖又多一塊 投資Getaround 3億美元

超級投資者軟銀 (SoftBank) (9984-JP) 對共享汽車產業真的是情有獨鍾，在先後投資優步 (Uber) 和 Grab 後，它又找到了新的獵物，打算與美國傳統租車公司展開競爭。

P2P 汽車租賃 app Getaround 在最新一輪融資中得到軟銀 3 億美元的投資，該公司表示，這使其總資金達到近 4 億美元，但估值不詳。

Getaround 與 Turo 是兩家主要新創公司，致力於讓汽車「共享」成為擁有汽車或與傳統租車公司往來的替代品。Getaround 讓用戶透過 app 尋找和解鎖平常車主提供共享的汽車，租金起價為每小時 5 美元。

Getaround 之前從包括豐田汽車在內的投資人那裡籌集資金，並與 Uber 達成協議，讓 Uber 用戶透過 Uber app 尋找並租用 Getaround 汽車。除它之外，Turo 迄今已募集了 2.16 億美元。

軟銀已經成為全球共乘產業之王。它投資了優步、印度的 Ola、新加坡的 Grab、中國的滴滴出行，以及後來被滴滴出行收購的巴西的 99。Getaround 創始人兼 CEO Sam Zaid 表示，他相信汽車共享可以滿足乘車需求，以滿足「大部分人的運輸需求」。

軟銀似乎也同意這種論調。

隨著美國消費者對傳統租賃汽車產業的厭倦，這家日本科技巨頭也趁虛而入。今年 5 月，諮詢公司 AlixPartners 調查了大約 2000 名在過去 12 個月內租過汽車的消費者，發現 35% 的人同意租車「過程非常麻煩」，而 34% 的人認為附加費用過高。十分之一的人想直接從 app 租用。

更令人討厭的是，AlixPartners 發現，在過去 12 個月中，35% 的傳統汽車租賃客戶使用過共乘服務代替租車，其中五分之一已經取代了他們半數的出遊。千禧世代和 Z 世代特別熱衷於從租賃轉為共乘車輛。

來自計費公司 Certify 根據收據的統計顯示，商務客已經放棄租車而轉向共乘服務。然而，根據 AlixPartners 的數據，休閒旅遊是一塊更大的市場：約占美國汽車租賃消費者的三分之二。