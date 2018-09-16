看壞美股 大摩：滾動熊市恐在未來幾年癱瘓股市

Morgan Stanley(摩根士丹利)(大摩) 近期關於美股的報告，幾乎不斷地重覆著同一個重點—「滾動熊市 ( rolling bear market)」已經來臨。在最新的報告中，大摩首席股票策略師 Michael Wilson 強調，由於獲利成長減速，美國股市已經處於滾動熊市的陣痛中，並可能在未來幾年陷入癱瘓狀態。

Wilson 的「滾動熊市」概念，資產不會突然全面性下挫，類似 2008 年金融危機，而是輪流下滑，「在局部資產類別，受到嚴重性打擊」，但其他資產仍相對穩定。以天氣為比喻，就像某地下起了局部性大雨，但未波及其他地區。

Wilson 表示，滾動熊市已經開始，市場會在 12 月時到達頂峰，市場情緒則在 1 月來到高峰。

標普 500 指數恐跌至 2400

他預計，未來幾年準普爾 500 指數的交易區間將介於 2400 至 3000 之間，相當於如今的指數上漲 4% 至下挫 17% 之間，較高的借貸成本將取代強勁的收益，成為市場的主要焦點。

Wilson 說：「我們認為獲利增長變化的比率，是股票價格最重要的推動因素之一，由於 2019 年獲利成長可能比市場預期更為放緩，這是重要的因素，讓我們對股票的看法不太樂觀。」

比特幣等資產特別危險

獲利成長下滑的一大原因，是供應成本預期上升。包括能源、運輸、勞力、資金、關稅和原材料成本，預計都會更高。

即使標普 500 指數在 8 月 29 日創下歷史新高，但另一方面，道瓊指數並未突破 1 月份的歷史新高。

Wilson 強調，與股市同步下跌的典型熊市不同，「滾動熊市」在不同的時間，打擊不同的資產和行業，而最弱的環節最先受創，而且最為嚴重。

他指出，像比特幣、新興市場債券和股票、基本金屬和營建股，這類的資產可能特別危險。

重申看壞已漲多的科技股

Wilson 重申看壞已經漲高的科技股。他表示，由於估值已升高，獲利卻很難達到高預期，又面對持有部位過高、貿易關稅等相關風險，因此大摩短期降低科技股的風險回報，

今年 5 月，大摩首次提出「滾動熊市」概念，並在 7 月 9 日以後，下調與減持科技股。在此之後，科技股上漲 2.9%，而大盤上升 3.5%，表現不如大盤。