美國的抗中利器「海外基建法案」過關 就等川普簽署

鉅亨網新聞中心 2018年10月4號10點35分

美國參議院周三通過一項法案，調整美國政府向海外發展項目提供貸款方式，並創建規模達 600 億美元的機構，以對抗中國靠著「一帶一路」在全球日益增強的影響力。

繼眾議院之後，美國參議院通過《聯邦航空管理局重新授權法》，其中包括《2018 年善用投資促進發展法》（BUILD），預計在未來幾天內就會送交美國總統川普簽署。

這項法案把好幾個政府機關整合成名為「美國國際發展金融公司」的新機構，投資額度將為 600 億美元，比目前可履行這一職能的海外私人投資公司（OPIC）上限多出一倍多，更擁有廣泛的授權。

過去 OPIC 受限於美國國會對其投資組合規模的限制，並遭禁止擁有項目股權，所以無法有進一步動作，但這些對新機構都不是問題，未來更有較大權力提供海外主要基礎設施和發展項目的融資選擇。

美國國會新聞稿指出，這項法案會在快速成長的新興市場建立美國商品市場，支持民間部門帶動美國戰略盟友的成長，並確保美國企業與中國、歐洲企業在這些市場的競爭。而成立美國國際發展金融公司，就是簡化和加強美國的發展融資工具，有利在全球推廣美國企業。

這項法案被視為美國政府對中國一帶一路的反擊，屆時新成立的美國國際發展金融公司可幫助美國企業在為海外提供重大基礎設施和發展項目的融資選擇上，與中國進行旗鼓相當的競爭。

發起這項法案的眾議院外交事務委員會亞太小組主席 Ted Yoho 指出，這項法案會採取和中國不同的投資方式，可促進貧窮國家的經濟發展。