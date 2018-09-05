美國海外基建投資或翻倍至600億美元

川普政府對全球大型基建項目興趣日濃，正推動在 OPIC 的基礎上，整合多個機構成立一個新的海外基建投資機構——「美國國際發展金融公司」（U.S. International Development Finance Corp.）。

這個新機構將擁有廣泛授權，投資上限翻一倍多，達到 600 億美元。但一年前，川普政府在第一份預算案中還提出，要廢除美國海外投資機構——海外私人投資公司（OPIC）。

組建新機構 大幅提高投資上限

據《華爾街日報》8 月底報導稱，美國政府計劃以 OPIC 為主體，將美國國際開發署 （USAID）旗下數個機構，包括最大的「開發信貸局」（Development Credit Authority）囊括在內，整合成一個有權進行 600 億美元投資的新機構——「美國國際發展金融公司」。

報導稱，這個新機構的投資額度將為 600 億美元，是目前履行這一職能的機構——OPIC 上限的一倍多，擁有廣泛的授權。

OPIC 現在擁有 230 億美元的投資組合，旗下業務包括貸款擔保，直接貸款和政治風險保險。它資助或投保的項目包括哥倫比亞的收費公路，洪都拉斯的地熱發電廠，烏干達的手機信號塔，以及烏克蘭的核燃料儲存設施。

OPIC 過去受限於國會對其投資組合規模的限制，並被禁止擁有項目的股權，所以無法有進一步的動作，但這些對新機構都不是問題。

川普轉為支持 唯一障礙在參議院

推動美國對外基建投資改革的法案，今年夏天在美國眾議院輕鬆過關，現在正面臨美國參議院的考驗。

但是參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）一直在花時間確認最高法院大法官 Brett Kavanaugh 的提名，且急於通過聯邦支出法案，以避免政府在 9 月底部分關門。

而且，由於參議院的程序規則，每個類似的投票都可能需要數天時間，因此這項法案將不是眼下參議院立法的最優先事項。

《華爾街日報》稱，法案獲得通過的一條捷徑是獲得參議院 100 名參議員的集體支持，但至少已經有一名參議員表態反對這項法案了，那就是共和黨籍參議員 John Barrasso 。

支持這項法案的民主黨籍參議員 Chris Coons 則表示，（法案的）通過「就在眼前」，「我仍樂觀地認為，由於白宮的參與和堅持不懈的努力，我們將完成這項工作」。

這項法案同時也反映川普政府對促進美國海外投資的機構 OPIC 態度上的急劇轉彎。美國總統川普 2017 年第一份預算中，提議將這個機構裁撤，理由是「不必要的聯邦干預，扭曲了自由市場」。

但是，川普在今年 2 月公布的預算案中，提議整合和增撥美國開發資金。在白宮支持下，美國國家安全委員會以及行政管理和預算局官員決定打造一個新開發機構。