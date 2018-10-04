恒大健康暫停牌 攜手中信信託進軍健康養生產業 擬集資逾20億

中國恒大 (3333-HK) 旗下恒大健康 (0708-HK) 攜手中國信託共同推出信託計畫，擬集資人民幣逾 20 億元，推動健康養生產業發展，昨 (3) 日股價一度大漲近 17%，今 (4) 日公告上午 9:00 起股票將短暫停止買賣。

日前「中信信託 · 恒大南京恒康特定資產收益權投資集合資金信託計畫」正式成立，擬募集資金 20 多億元，用於投資恒大健康旗下的南京恒大養生穀項目特定資產收益權，這是中信信託與恒大健康共同探索健康養生產業的新合作項目。

目前大陸醫療養老行業已經顯現出其產業規模和行業價值，或將成為信託公司轉型的新藍海。早在 2014 年中信信託已推出大陸首檔養老信託，此後又陸續推出中信健康產業基金等多項創新型金融工具，使中信信託與醫療養老產業的結合更加緊密。

恒大健康今年上半年營收人民幣 11.4 億元，年增 180%；淨利潤人民幣 2 億元，年增 184%；營收主要來自是養生健康。醫療美容手術及門診服務。

恒大健康昨上漲 16% 至港幣 10.5 元，市值重返港幣 900 億元大關，來到港幣 907.2 億元。今 (4) 日公告短暫停牌。

除了養生健康產業外，近期恒大再次加大佈局汽車產業，中國恒大 9 月 23 日公告，恒大集團與廣匯集團於 2018 年 9 月 21 日簽訂戰略合作協定，雙方同意在汽車銷售、能源、地產、物流等領域開展全面戰略合作，充分發揮雙方的資源優勢進行資源整合，共同推動相關產業的發展。

此外，中國恒大擬以人民幣 144.9 億元投資廣匯集團，並成為廣匯集團的第二大股東。

另恒大再次推出港幣 52.8 億元 3.5 年期定期貸款。貸款分為等額的 A 部分和 B 部分；A 部分用於在香港屯門買地，B 部分用於開發該地塊。屯門管翠路上的該地塊作為貸款的抵押品。該貸款到期一次性清償，利率較香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 加碼 250 個基點，剩餘年限 2.73 年。

中國恒大今開盤跌 1.758%，報港幣 22.35 元。