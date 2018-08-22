〈財報〉恒大健康中期純利增1.7倍 有信心明年Q1量產FF91

恒大健康 (0708-HK) 公布截至 6 月底止中期業績，純利人民幣 1.99 億元，較去年同期年飆升 1.7 倍，每股盈餘 0.02307 元，不派中期息。

期內，恒大健康收益人民幣 11.41 億元，年增 1.8 倍，毛利率下降 7.4 個百分點至 48.2%。健康分部的收益大幅增長，主要原因是養生空間銷售額健康分部的收益增 1.82 倍至人民幣 11.38 億元。

集團的健康管理業務，其會員消費額已達到約人民幣 17.64 億元，年增幅 2.36 倍。醫療美容及健康管理收入人民幣 330 萬元，與去年同期基本持平。

今年 6 月，恒大健康以 67 億元入股美國電動車公司法拉第未來 (FF)45% 股權，市場關注 2 大產業似乎未有太大關聯。

恒大健康董事長時守明昨 (21) 日出席業績會時解釋，新能源汽車符合節能減排、綠色環保的國策大方向，與恒大健康的健康理念相符，故恒大集團決定以恒大健康進行收購，參與新能源汽車行業發展。

恒大健康副董事長彭建軍透露，首台 FF91 型號的白色車身已運往美國漢福德生產基地，正進行各類測試，有信心於 2019 年首季完成量產目標，同時於廣洲南沙設 FF 總部基地，並已完成土地平整。

彭建軍指出，FF 在全球有逾千人的技術研發團隊，目前已完成技術人員的招聘，未來將視乎業務發展需要引進適當人才。