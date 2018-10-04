宏達電VIVEPORT將推原創大作 經營趨勢以內容訂閱服務為主

宏達電 (2498) 積極搶攻 VR 商機，宏達電表示，HTC Viveport 將以推出原創重量級大作為目標，而內容訂閱服務將是全球趨勢。HTC Viveport 總經理 Rikard Steiber 日前接受美國專業電玩媒體 GameDaily 採訪時表示，HTC Vive 團隊意識到，保持豐富多樣應用內容資料庫是業務關鍵，未來趨勢是最好的內容都將只透過訂閱方式提供。如 Netflix 或 Xbox Game Pass 可看出訂閱模式的強大力度，VR 也可能遵循此一趨勢。宏達電指出，HTC Viveport 應用商店擁有大約 1,500 種遊戲，提供訂閱精選內容大約 500 種，訂閱服務不僅會提供其它 VR 平台上的遊戲，且會透過自己系統平台來推動更多訂閱。如果將上一季與去年同季比較，收入成長和交易成長超過 4 倍，甚至更高，增長背後的主要推動力是內容訂閱服務，超過 70% 的交易實際上與訂閱有關，大部分用戶是透過訂閱取得精選遊戲大作，而非付費下載。HTC Viveport 的訂閱方案讓用戶可任意選擇 5 種應用內容，每月更換不同的內容，對於希望在不花費很多費用情況下嘗試更多體驗的 VR 用戶來說，是一個誘人解決方案；每月僅需支付 8.99 美元就可獲得 5 個 20 美元應用內容，總價值為 100 美元。由於現在擁有數以千計的遊戲，消費者可能很難全部購買所有遊戲，是一個非常有吸引力的價值主張。從過去音樂唱片界及電視電影圈的歷史、到今日潮流走向，可發現是朝向應用程式、串流媒體和訂閱模式發展，而不是去單獨購買每首歌曲或影片，同樣的發展趨勢也將發生在 VR 體驗中，而宏達電是這個趨勢的先鋒領導者。



宏達電正尋找原創重量級大作，像 Game of Thrones《冰與火之歌：權力遊戲》那樣原創鉅作，希望有一些獨家首推的作品，讓更多人能接觸訂閱服務。未來將會有更多在訂閱中首先推出東西，將與開發者密切合作，宏達電自己也有 Vive Studios。宏達電深信訂閱模式是未來趨勢，而 HTC VIVE Studios 一直在製作出色作品，例如最新推出 Ready Player One，可能是下載次數最多的一個。目前這是一個免費應用內容，但希望在不久將來推出進階版本。Viveport 還透過獲得額外好處以獎勵成員留在該訂閱方案中，如通常每個月都可以免費獲得一些應用內容，或可得到 90% 折扣優惠。



宏達電指出，隨著 Viveport 應用內容資料庫擴展，對 VR 用戶更具有吸引力，Viveport 越茁壯，開發者獲利機會就越多。大多數開發者一開始會選擇將他們的作品以付費下載的方式推出，一旦看到作品的銷售下降，基本上就會選擇將其加入訂閱內容中，也有第二個收入來源。而 HTC Vive 向來支持往更開放平台邁進，例如 Vive Studios 的拳擊遊戲 Knockout League 已出現在 PSVR 和 Oculus 上，Viveport 最近向 Oculus 用戶開放，提供內容訂閱選項服務，可有效地使目標用戶倍增。