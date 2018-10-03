強化VR內容 宏達電Viveport要推原創重量級大作

宏達電 (2498-TW) 持續建構虛擬實境 (VR) 生態圈，今 (3) 日表示，看好內容訂閱服務將是全球趨勢，Viveport 將以推出原創重量級大作為目標。

Viveport 總經理 Rikard Steiber 強調，HTC Vive 團隊充分意識到，保持豐富多樣的應用內容資料庫是業務的關鍵，相信最好的內容將只透過訂閱的方式提供，從 Netflix、Xbox Game Pass 就可以看出訂閱模式的強大力度，VR 也可能遵循這個趨勢。

Rikard Steiber 接受美國專業電玩媒體 GameDaily 採訪時表示，Viveport 應用商店擁有大約 1500 種遊戲，提供訂閱的精選內容約 500 種，訂閱服務不僅會提供其他 VR 平台上的遊戲，且會透過自己的系統平台來推動更多訂閱。

Rikard Steiber 指出，如果將上一季與去年同季比較，收入增長和交易增長超過 4 倍甚至更高，在營運上的增長非常顯著，推升成長的主要推動力就是內容訂閱服務，超過 70% 的交易實際上與訂閱有關，顯示大部分用戶是透過訂閱取得精選遊戲大作，而非付費下載。

Rikard Steiber 表示，Viveport 的訂閱方案讓用戶可任意選擇 5 種應用內容，並可每月更換不同的內容，對於希望在不花費很多費用的情況下嘗試更多體驗的 VR 用戶來說，是非常誘人的解決方案；每月僅需支付 8.99 美元就可獲得 5 個 20 美元的應用內容，總價值為 100 美元。

Rikard Steiber 強調，當務之急是正在尋找屬於 HTC 的原創重量級大作，像是 Game of Thrones《冰與火之歌：權力遊戲》那樣的原創鉅作，希望有一些獨家首推的作品，讓更多人能來接觸訂閱服務；未來將會有更多在訂閱中首先推出的東西，因此，將與開發者密切合作。

Rikard Steiber 指出，訂閱模式將是未來趨勢，HTC VIVE Studios 一直在製作出色的作品，例如最新推出的 Ready Player One，可能是下載次數最多的一個，目前這是免費的應用內容，但希望將來推出進階版本。