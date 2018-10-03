罕見！亞馬遜提高最低時薪 獲川普經濟顧問與前民主黨總統候選人共同點讚

周二，有「血汗工廠」之稱的電商巨頭亞馬遜宣布，將提高該公司英美兩國員工的最低時薪，從 11 月 1 日開始生效。這讓互不待見的雙方－－川普首席經濟顧問 Larry Kudlow 與前民主黨總統候選人 Bernie Sanders 竟然找到了難得的共同點，雙雙表示讚許。

亞馬遜表示，將提高美國員工最低時薪至 15 美元，將惠及約 25 萬名現有員工以及 10 萬名聖誕季將僱傭的臨時工。亞馬遜也將其在英國的員工時薪上調至 10.50 英鎊（約和 13.60 美元），將涉及 3.7 萬名現有員工和臨時工。

亞馬遜 CEO 貝佐斯表示，

「我們聽取了批評者的意見，認真考慮了我們想做什麼，我們決定要作出表率。我們對這一變化感到興奮，並鼓勵我們的競爭對手和其他大型僱主加入我們的行列。」

對此，川普白宮經濟顧問 Larry Kudlow 表示，「我為他們感到高興，我贊成提高工資。」 Kudlow 說，看來貝佐斯作出了「商業決定」，「他是一個非常好的商人。」

民主黨人、前總統競選人，Bernie Sanders 也對此表示贊同，說，「這不僅對亞馬遜成千上萬的員工至關重要，也可能惠及全球。」

近幾年來，亞馬遜一直受到各種對於其利用合約工來規避監管並降低成本的訴訟的困擾。幾個月前，亞馬遜也遭遇來自美國總統川普和民主黨人、前總統競選人，Bernie Sanders 的雙重夾擊。

佛蒙特州參議員和前總統競選人，Bernie Sanders 在社交媒體和公開聲明中持續數月炮轟亞馬遜，稱其壓榨員工薪水、工作環境惡劣，要求執法機構對亞馬遜展開調查。Sanders 指責亞馬遜時薪太低，導致許多員工不得不申請政府救助，而亞馬遜 CEO 貝佐斯卻日進斗金，每日收入高達 2.6 億美元。

川普總統好像也對炮轟亞馬遜「上癮」，不斷指責亞馬遜交稅太少，占政府便宜，而且擠垮了其它零售商。川普還指責貝佐斯擁有的《華盛頓郵報》，認為該報對他領導的政府存有偏見。

對於 Sanders 的稱讚，亞馬遜 CEO 貝佐斯在推特上回應，「我們對此感到興奮，也希望其他人跟進。」

亞馬遜表示，該公司也將開始遊說聯邦政府將最低時薪從 7.25 美元增加到 15 美元。

9 月初，亞馬遜的市值突破了一兆美元，成為美股歷史上第二個市值破兆的公司。周二截止發稿，亞馬遜股價微跌 0.26%。