能源盤後─油價飆升多年新高 布蘭特觸85美元 WTI布蘭特繼續拉鋸戰

在美、加、墨通過新版北美貿易協定 USMCA 後，對中短期未來經濟的樂觀加上同一時辰內，市場預期全球供應量應不會大幅成長，週一 (1 日) 美國原油價格在 3 個多月內升至多年高點。

布蘭特原油期貨收高 2.30 美元，或 2.78% 至每桶 85.03 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 2.05 美元，或 2.80% 至每桶 75.30 美元。

美國汽油期貨價格收高 2.00% 至每加侖 2.128 美元。

天然氣收高 0.086 美元，或 2.86% 至每一千立方英尺 3.094 美元。

油價近年來新高

紐約商品交易所 11 月交割的輕質低硫原油價格上漲 2.05 美元，或 2.8%，至每桶 75.30 美元，創下自 2014 年 11 月以來的最高水平，自 6 月 29 日以來首次創下多年來的高峰。布蘭特原油，全球基準價格上漲至 84.98 美元並碰觸了 85 美元，也創下近 4 年來的新高。

這兩個基準指數連續 3 個交易日攀升，交易商越來越認為美國對伊朗的制裁，以及委內瑞拉和利比亞等生產商因國內政治動蕩引發的產量下降，將導致供應中短期短缺。

供需基本盤及市場預期

由於伊朗原油出口量已經下降，一些分析師預計在 11 月 4 日制裁截止日期之前，各大企業將停止從伊朗伊斯蘭共和國購買石油，以符合美國的製裁措施。而沙烏地阿拉伯等大型生產商似乎無法輕易的填補此供應缺口，推動美國和全球價格今年上漲約 25%。

OPEC 及其合作夥伴生產商上月底決定不更快的提高產量，以應對伊朗的短缺，從而加劇了近期的價格飆升。

WTI 油價日線趨勢圖 / 圖：CNBC

WTI 布蘭特 價差拉鋸

雖然上週布蘭特原油價格穩步攀升至多年來的新高，但美國價格已經落後，主要供應地區及國內基礎設施遇到的瓶頸，導致兩個基準點之間差距接近 10 美元。

一些分析師預計，這種差距和最近的漲勢將導緻美國出口激增，有可能會降低美國國內庫存，給消費者帶來壓力並增加大公司的燃料成本。同時，由於全球石油產量的變化推高了價格，美國每加侖 2 美元油價的時代似乎將結束。

2018 年底展望

分析師也一直密切關注每週美國庫存，如週二的 API 及週三的 EIA 數據，以尋找可能抑制價格上漲的供應增加跡象。