IC Insights：DRAM平均售價與市場成長將很快趨於下行

IC Insights 今 (3) 日發布《The McClean Report》9 月更新指出，從歷史的角度來看，DRAM 平均售價與市場成長將很快趨於下行，供應商應謹慎因應，並隨時準備調整資本支出擴張計劃。

IC Insights 最新《The McClean Report》9 月更新顯示，在過去兩年中，DRAM 製造商一直在以接近滿載狀態運行記憶體晶圓廠，這導致 DRAM 價格穩步上升，並為供應商帶來可觀的利潤。

每月 DRAM 平均售價增長趨勢。(圖：IC Insights)

上圖可見，雖然 2018 年 8 月 DRAM 的平均銷售價格 (ASP) 達到 6.79 美元，相較於 2 年前增長 165%。儘管今年價格增速放緩，但 8 月前仍保持穩健上行的趨勢。

DRAM 市場以週期性而聞名，在經歷了兩年的強勁增長之後，DRAM 平均售價和市場需求很快將開始向下趨勢。

IC Insights 分析，最近供應商資本支出增加雖然非比尋常，但可能不會像過去一樣產生類似的產能過剩情況。

DRAM 資本支出與平均售價比較圖。(圖：IC Insights)

該報告預測 (上圖)，2018 年 DRAM 平均售價將上漲 38％至 6.65 美元，但隨著額外產能上線，供應限制開始放緩，將會降溫 DRAM 市場成長。

該報告中特別提到，由於預期客戶需求疲軟，三星和 SK 海力士於 3 季推遲部分擴張計劃。