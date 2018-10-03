〈中鋼風電在地化〉率60家供應商 以29號風場為「練兵場」

中鋼 (2002-TW) 推動離岸風電產業在地化，董事長翁朝棟今 (3) 日出席「Wind-Team 供應商大會」表示，將率 60 家供應商，以中鋼取得的 29 號風場將作為「練兵場」，加強產業在地化，而旗下興達海基水下基礎產線，預計明年完工、2021 年起開始出貨，為中鋼、離岸風電產業在地布局增添動能。

為配合政府推動風電產業，中鋼及金屬中心於今日舉行「離岸風電零組件國產化產業聯盟 Wind-Team 供應商大會」，包括風場開發商、開發系統商、機電系統及零組件製造公司與會。

翁朝棟指出，中鋼在風廠開發商遴選階段，取得 29 號風場、300MW 發電容量開發權，目標將透過區塊整合及聯合開發的方式，把 29 號風場作為在地化的「練兵場」，創造市場規模經濟以及加強產業發展。

而中鋼 100% 轉投資的興達海基，斥資 68 億元在高雄興達港，規劃年產約 50 座套筒式 (Jacket) 的水下基礎建設產線，預計明年完成建廠。

翁朝棟表示，興達海基將與 14 家本土供應鏈廠商合作，自 2021 年起供應離岸風場開發所需水下基礎設施，展開離岸風電在地化合作。

目前 Wind-Team 風機及水下基礎廠商成員共有 60 餘家業者，包括中鋼、Tier 1 包括台達電 (2008-TW)、永冠 (1589-TW)、東元 (1504-TW)、士電 (1503-TW)、春雨 (2012-TW) 等 24 家子系統廠商，Tier 2 則有新光鋼 (2031-TW)、信邦 (3023-TW) 等 40 家業者。