〈CIP本土化佈局〉世紀鋼海底基座明年Q4試產 後年產能上看50座 放眼亞洲市場

世紀鋼 (9958-TW) 今 (2) 日與本哈根基礎建設基金 (CIＰ) 簽署 165 億元的水下基礎合約，創台灣離岸風電史上單筆最高，董事長賴文祥表示，在台北港擴建的新廠預計明年第四季試產，後年目標年產 50 組海底基座，而公司也透露，目前除了國內市場外，也與亞洲其他國家接洽，切入國際市場。

賴文祥表示，目前已斥資 50 億元，在台北港籌設新廠房，初期規劃 16 公頃土地為生產水下基礎建設的廠房，另外有 16 公頃將座為存放區，新廠預計將於明年第四季試產，到後年產能上看 50 座。

而世紀鋼此次與 CIP 簽約，獲得彰芳、西島兩座離岸風場的水下基礎建設訂單，估規模共超過 60 座，其中彰芳風場有 100MW 將於 2021 年併網、其他 452MW 於 2023 年併網，至於西島風場 48MW 則於 2024 年併網。

賴文祥指出，目前依照規劃產能來看，準時交貨絕對沒有問題，且台北港還有空間可擴廠，產能方面不是問題，加上還有與新光鋼 (2031-TW) 策略合作成立前端離岸風電公司，均能保障準時交貨。

而世紀鋼顧問林明弘則表示，目前政府僅公告至 2025 年的離岸風電規劃，尚未公布 2025-2030 年的開發計畫，不過目前已接獲不少東亞、東南亞開發商的詢問，洽談日後合作，為跨入國際市場做準備。