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宏碁連續五年入選道瓊永續指數 連三年入選富時社會責任新興市場指數
※來源：財訊快報

宏碁 (2353) 週三 (3 日) 宣布連續第五年入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 新興市場指數成分股，也是連續第三年入列富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)，彰顯宏碁對環境、社會和公司治理(Environment, Social and Governance, ESG) 三大領域的長期耕耘備受國際肯定。宏碁除入列富時社會責任新興市場指數外，同時入選新增的台灣永續指數 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)。台灣永續指數為 FTSE Russell 臺灣證券交易所共同為臺灣市場編製全球公認的基準指數，也是國內首檔整合 ESG(環境、社會、公司治理) 和財務績效篩選的投資型指數。藉此可讓市場上的投資人更了解該公司落實永續經營的能力與決心。

道瓊永續指數上，宏碁在「客戶關係管理」、「政策影響」以及「創新管理」項目中獲滿分，在「企業公民與慈善」、「勞工指標」、「供應鏈管理」、「氣候策略」等項目也拿到亮眼成績；在富時社會責任新興市場指數的表現中，宏碁亦獲得高於產業平均的佳績。

在企業公民與慈善的實踐上，宏碁著重在地關懷與慈善公益，例如宏碁作為 2018 國際資訊奧林匹亞競賽 (International Olympiad in Informatics, IOI) 官方贊助商，提供上百台筆電與伺服器外，並於比賽現場協助提供技術支援，積極推動科學教育、文化交流。

另宏碁在菲律賓與當地基金會 GreenEarth 的長期合作，持續推動偏鄉教育已逾七年，為無法順利就學的兒童與青少年提供教育資源與獎助學金。而在氣候策略的實踐上，去年宏碁已在全球 15 個國家引進 100% 綠色電力 (Green Electricity)，距離 2020 年之前減少 60% 碳排放的全球目標又更進一步，顯示其在世界各地持續推動的永續理念，已經收效。

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