〈觀察〉鋼廠布局離岸風電 國內風機建置完成後下一步是關鍵

近期離岸風電題材再度熱絡，其中鋼鐵股的世紀鋼 (9958-TW)、新光鋼 (2031-TW)、中鋼構 (2013-TW)，因打入離岸風機的水下基礎建設或鋼材供應，吸引買盤回頭，推升股價走揚，不過法人預估，離岸風電所帶來的效益，最快也要明年下半年才可望顯現，且未來國內離岸風機建置告一段落後，業者布局國際市場的進度、能否繳出支撐股價的獲利表現，均是未來觀察重點。

隨離岸風電供應鏈本土化進入簽約階段，市場看好風機業務將為供應鏈廠商帶來龐大的營運動能，推升接下來幾年的獲利呈現爆發性成長，在大盤震盪下，資金也紛紛回流，其中指標廠世紀鋼上周更一度衝上百元大關。

雖然廠商可望受惠國內推動離岸風電迎來商機，但在 2025 年離岸風機陸續建置完成後，若政府沒有新的風場規劃，業者勢必得轉往國際市場發展，不過以目前國際風電市場來看，恐面臨挑戰。

據了解，全球風能協會 GWEC 預估，今年將是全球風電成長趨緩的一年，預計新增陸域及離岸風電新增裝機量僅 52.9GW，與去年的 52.5GW 相當，歐洲風能協會也預估，今年全年歐洲風電裝機量 13.5GW，比去年 16.8GW 下滑。

此外，中國大陸過去 2 年風機成長也逐步放緩，主要是基礎建設未配合引起的「棄風」效應及取消陸上風電補貼所致，在此趨勢下，業者在大啖離岸風電本土化商機之後，在國際市場的布局，將成長期營運獲利的觀察重點。

而目前三家鋼廠的進度來看，負責離岸風機海底基座的世紀鋼，由於布局離岸風電腳步較快，法人指出，世紀鋼不論在生產技術或是產能，估都將優於競爭對手，而公司 10 月 2 日也將與哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽署水下基礎供應合約，規模上看百億元，不過法人估世紀鋼基座出貨時辰最快將落在明年第四季。

與世紀鋼策略合作的新光鋼，除了提供鋼材外，也透過轉投資的前端離岸風電，承接基座鋼管置加工與組裝業務，並供貨給世紀鋼，因此效益顯現時間較早，預計明年第一季製造設備裝機完成後，就可投產試車，下半年起可望開始出貨，年產能約 4 萬噸 - 6 萬噸，而一組離岸風電設施所需的支撐鋼材，則約 1000-1500 公噸。

而中鋼構則與母公司中鋼 (2002-TW) 攜手，將負責塔架 (Tower) 以及水下基礎建設，法人預估，對獲利開始貢獻的時辰將落在 2020 年左右，而中鋼投資的興達海基，則估明年底將完成建廠。