綠能助攻 信邦9月營收再締新猷 Q3、前三季營收雙創同期新高

在綠能、通訊等產業需求升溫下，信邦 (3023)9 月營收再締新猷，已連續 7 個月改寫單月營收新高紀錄，推升第三季及前三季營收雙創同期新高。9 月營收達 15.08 億元，月增 2.54%，年增 20.57%；第三季營收，達 44.04 億元，季增 9.89%，年增 19.88%；累計前三季合併營收 119.47 億元，年增 15.96%。信邦指出，9 月營運的增長，主要係綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售較 8 月增長所帶動。MAGIC 5 大產業累計前 9 月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長 23.75%；汽車產業成長 16.85%；綠能及節能產業成長 42.63%；工業應用產業成長 6.19%；通訊及電子週邊產業成長 6.86%。



就產品別銷售比重，信邦提到，連接線組生產銷售佔集團營收 72.16%；連接器及零組件銷售佔 27.84%。在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收 29.88%；工業應用產業佔 27.61%；綠能及節能產業佔 23.67%；汽車產業佔 9.54%；醫療及健康照護產業佔 9.30%。