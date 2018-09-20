信邦匈牙利新廠落成 佈局歐洲拚增車用智慧線材

信邦 (3023) 自 2015 年起投資匈牙利，佈局歐盟市場，而今宣布，位於匈牙利 Tatabanya 的新廠正式落成，信邦董事長王紹新表示，該廠主要開發和生產新能源汽車、智慧網聯汽車相關的零部件產品，包括連接器、線束、智慧線材等，而新廠落成為全面佈局歐盟未來市場的重要一步，能運用在地化工程和生產技術更好的服務海外客戶需求。信邦提到，自 2015 年起在匈牙利投資，規劃分 2 階段投資，第一階段自 2016 年至 2019 年，預計在匈國投資 500 萬歐元，聘僱 350 名員工，主要生產汽車電子所需之智慧線材；第二階段將依據目前投資情形，再研議拓展領域及增加投資金額，未來可能增加項目，工業 4.0、再生能源、IoT 或醫藥等領域，總投資金額預計為 800 萬歐元。



信邦指出，匈牙利新廠奠定了在歐盟市場的發展，及切入利基市場之策略，該廠將用於生產汽車電子等高科技線材，包括連接器、線束、智慧線材等，並打入高階供應鏈，能夠就近服務海外客戶需求。