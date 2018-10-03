華邦電南科高雄新廠動土 預計2021年導入營運

記憶體大廠華邦電 (2344) 今日舉行南科高雄園區新廠動土祈福典禮，該廠區投資額將超過 3000 億元，預計在 2021 年導入營運，並導入 25 奈米製程；隨新產能開出，華邦電營運將出現強勁的成長動能。華邦電今（3）日於南科高雄園區舉行新廠動土祈福典禮。著眼於市場需求及客戶承諾，高雄新廠作為華邦電第二座十二吋晶圓廠，本次典禮由華邦電董事長焦佑鈞主持，並邀請總統府祕書長陳菊、科技部長陳良基等見證華邦電高雄新廠動土祈福之歷史時刻。



華邦電高雄新廠佔地 25 公頃，預計 2020 年廠房興建完成，於 2021 年投產營運，並視市場需求逐步擴增產能。高雄新廠將打造成智慧生產的十二吋晶圓廠，並導入自行開發 25 奈米技術，提供利基型 DRAM 產品，以滿足物聯網、智能系統及工業自動化等趨勢的需求。