〈分析〉小型股羅素2000落後S&P500 會是個逢低買進機會嗎？

美股在今年展現高低起伏，2 月時曾一度跌入修正領域，但在小型股羅素 2000 指數谷底回升帶領下，各大指數紛紛攀上新高點。近期羅素 2000 指數再度呈現下滑情況，然而，分析師指出，這可能是逢低買入的機會。

在全球貿易緊張局勢升溫下，相較於跨國企業，較專注於本土市場的小型股因營收與盈利集中於國內，因此較不受貿易鬥爭影響，這也驅使羅素 2000 指數從 5 月開始一路攀升，8 月底時站上歷史高點 1740.35 點。

另一方面，羅素 2000 指數常被視為風險較高但報酬亦較高的資產，因此當大型投資者看好股市時，通常投資組合會涵蓋部分羅素 2000 指數個股，使整體報酬提升。

羅素 2000 指數在 9 月下跌約 3%，3 日該指數下跌 1.01%，收於 1656.04 點，追蹤該指數的基金 iShares 羅素 2000 ETF(IWM) 走跌 1.05%，收於 164.59 美元。同一日，標普 500 指數下跌 0.04%，SPDR 標普 500 ETF 走升 0.226%。

Bay Crest Partners 的市場分析師 Jonathan Krinsky 指出，以標普 500 指數於羅素 2000 指數呈現此表現落差來看，過去歷史上並不常見。從 2000 年以來，羅數 2000 指數平均表現比標普 500 指數好上 1%，但過去 3 個月中，小型股的表現並不如標普 500 指數。

綠：過去 3 個月 S&P500 表現 黑：過去 3 個月羅素 2000 表現 圖片來源：FacSet

但投資者不用過於緊張，之後須關注的點為，其他指數是否隨同羅素 2000 指數走跌，以及是否守住 200 日 MA 線。且 Krinsky 指出，在出現小型股表現不如大型股之後，小型股通常會開始反彈。

部分分析師認為，「逢低買進」的操作手法，在過去幾年皆很成功，因為股市最終都從修正區域反彈，所以此時羅素 2000 指數下跌，可能是個進場機會。但「逢低買進」的策略，較適合長期投資者，而不是短期的玩家。

Unleashed Financial 的金融顧問 Jason Preti 仍看好股市，認為投資者應該擁抱波動，然後在下跌的時候，享受資產變便宜的好處。