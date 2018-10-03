微軟財務長談收購策略: 社群、網路資產為明確目標

微軟 (MSFT-US) 財務長 Amy Hood 於 2 日出席《Fortune》雜誌所舉辦的會議，闡述微軟過去幾年明確的收購策略，她表示，過去 5 年以來，微軟皆在找尋社群公司以及「網絡資產」相關公司，做為收購目標。

微軟股價日線走勢圖

微軟為近幾年，達成許多重要收購交易的公司，例如社群網路公司 LinkedIn、電子遊戲 Minecraft 的開發商 Mojang 與 GitHub 公司。

Hoold 指出，「在過去 5 年裡，我們的收購目標一直很穩定，例如購買社群公司、尋找網路資產、找尋不斷增長的市場以及尋找我們可成為更好領導者的地方」。



Hood 表示，LinkedIn 連接專業人士，Minecraft 連接玩家，GitHub 連接開發人員。她認為，這種類型的資產是很有趣的，而且總是遍及世界各地。



LinkedIn 在微軟的帶領下，會員數已增長至 5.75 億，微軟 2016 年以 2.62 億美元收購時，會員數為 4.33 億人。同時，GitHub 有 2800 萬開發者，而 Minecraft 每月有 9100 萬玩家。



在 Hood 於 2013 年接替 Peter Klein 擔任財務長後，微軟已完成超過 57 項交易。微軟收購了電子郵件應用程式新創公司 Acompli、儲存公司 Avere Systems、AI 新創公司 Bonsai 和 Lobe，教育新創公司 Flipgrid 以及待辦事項應用軟體 Wunderlist 的程式開發商 6Wunderkinder。

《Fortune》作者 Michal Lev-Ram 問 Hood 是否後悔沒有收購哪些公司，Hood 回答她不會這樣思考事情，因為這樣沒有成效意義，應該是向前邁進並尋找下一筆的交易。