標靶藥物加免疫療法，挽救末期肝癌有解？

【採訪整理／張郁梵】

臨床上，針對肝癌末期、對標靶治療效果不佳的患者，只要結合免疫藥物和標靶藥物，一段時間後，腫瘤就會明顯縮小，提供晚期肝癌患者一線生機！不過，也並非所有肝癌患者都適用免疫療法，例如：肝臟功能太差或有腹水、凝血功能差的人，就不建議使用免疫療法。

今年 60 多歲的江先生，近幾個月來腸胃總是不舒服，就醫檢查後，被診斷出左右肝臟有多顆惡性腫瘤。由於癌細胞已轉移到骨頭，且已進展至晚期的肝細胞癌，在肝癌標靶藥物治療效果有限後，江先生開始接受較新的免疫治療藥物，來控制肝腫瘤，至今超過半年，肝腫瘤漸漸縮小，生活品質大大提升。

晚期肝癌標靶療效僅 5％

但免疫藥物可達 2 成

臺北慈濟醫院肝病研究中心許景盛主任表示，晚期肝癌患者若未接受治療，一般而言，一年的存活率不到 15％，因此，國際肝癌專家建議給予標靶藥物，作為晚期肝癌患者第一線的標準治療方式。然而，標靶藥物療效有限，約只有 5％的效果，所以臨床上，大多會合併各種肝癌的治療方式，包括手術、消融治療（RFA）、肝動脈栓塞化學療法（TACE）、肝動脈灌注治療（HAIC）及放射治療（RT）等，希望協助病人得到更好的療效與生活品質。

以往醫界常用手術、化學治療、放射治療、標靶治療等方法對付癌症；針對傳統治療方式效果不佳的癌友，近年來，癌症免疫藥物治療有許多重大突破，並被廣泛應用到各種癌症治療中。「免疫療法」簡單來說就是透過活化、增強病患的免疫系統來對抗癌細胞。

免疫細胞上有些蛋白質（稱為「免疫檢查點」）會抑制免疫細胞活化，避免身體在對抗細菌病毒時，攻擊到正常細胞。然而，腫瘤細胞會強占免疫檢查點蛋白，來壓抑人的免疫反應，降低免疫系統對抗的能力；而免疫療法的作用原理就是阻止抑制反應，使免疫細胞恢復攻擊癌細胞的能力。

針對免疫療法，臺灣目前已陸續核准用於胃癌、肺癌、膀胱癌、攝護腺癌、黑色素癌等癌症，美國 FDA 去年核可將免疫藥物用在肝癌的新適應症，我國衛福部也在今年核可使用於肝癌患者。許景盛主任提到，臨床研究顯示，對於對標靶藥物治療無效的晚期肝癌患者，免疫藥物的療效甚至可以高達 20％。

來源：《大家健康》 2018 年 10 月

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