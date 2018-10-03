油價攀4年新高 逼航空公司再祭燃油附加費 三大航空股節後恐補跌

近來油價一路飆漲，這對航空公司來說絕非好消息，中國航空類股在香港掛牌的 H 股價已率先反應，跌幅最深逾 5%，預計等 A 股開盤後，還會有補跌效應。

《每日經濟新聞》報導，油價狂飆，對航空公司來說絕對是壞消息，目前布蘭特原油大約在每桶 85 美元左右，價格來到四年新高，這也讓在香港也有掛牌的東方航空、中國國航、南方航空同步大跌，跌幅最深超過 5%。儘管港股已經率先反應，由於中國 A 股因為十一長假還在休市，預計等假期後恐怕會出現補跌。

事實上，從國航、南航、東航這三家公司發布的半年報也可看出，三家企業今年的淨利潤今年來就因為油價上漲，平均下滑 25%。

正因為油價貴的吃不消，航空公司也紛紛調漲燃油附加費。自 2018 年 6 月 5 日，國航、東航、海航、上海航空、春秋航空、深圳航空、西部航空、奧凱航空等多家航空公司恢復收取已取消 3 年的國內航線燃油附加費。

近期因為油價漲太兇，東航在今 (3) 日發布通知，宣布自 10 月 5 日起調整國內航線燃油附加費，800 公里及以下航段，每位乘客收取人民幣 20 元；800 公里以上航段，每位乘客則收 30 元人民幣。先前祥鵬航空、奧凱航空等同樣自 10 月 5 日起和東航一樣標準，加收燃油附加費。